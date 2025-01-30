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Spor

Beşiktaş İçin Lorenzo Insigne Sürprizi

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TRANSFERDE SÜRPRİZ İSİM

İlk kez Beşiktaş, transfer döneminde oldukça sessiz geçen bir süreçte gündemine beklenmedik bir ismi aldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun verdiği bilgilere göre; Beşiktaş, Toronto FC’de forma giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne’yi transfer listesine dahil etmiş durumda.

LORENZO INSIGNE BEŞİKTAŞ’A YAKINLAŞIYOR

Bu durum, taraftarlar arasında büyük bir merak yarattı. Özellikle Insigne’nin son dönemlerdeki performansı ve kariyeri dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcunun Türkiye’de futbol oynaması, transferin olumlu sonuçlanması halinde Beşiktaş için büyük bir kazanç olabilir.

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