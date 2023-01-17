Beşiktaş için serveti reddetti

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı başarılı oyuncu Vincent Aboubakar’ın siyah-beyazlı ekip için serveti reddettiği açıklandı.

Weghorst’un Manchester United’a transferine izin veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Öte yandan golcü yıldızın servet değerindeki teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lider Galatasaray’ın tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar 14 Şubat’ta Antalyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. 1 maçı eksik olan Kara Kartal o maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularının ikinci yarıdaki performansına güveniyor.