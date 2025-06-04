Beşiktaş İçin Tarihi Bir Fırsat

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin siyah-beyazlı kulüp için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti. 22 Haziran’da düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, “Bu genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri, Dikilitaş’ta bulunan arazimiz üzerinde Emlak Konut ile birlikte hayata geçirmeyi planladığımız projedir. Bu proje, Beşiktaş için gerçekten tarihi bir fırsattır.” dedi.

Dikilitaş Arazisinin İmar Durumu

Adalı, Dikilitaş’taki arazinin imar durumu nedeniyle şu an hiçbir şey yapmanın mümkün olmadığını belirtti. “Boş şekilde duran bir arsa. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut ile yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Bu çok önemlidir” diyen Adalı, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait kulübe tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 parselin kulübe satışı için başvurduklarını açıkladı.

Geçim Sıkıntısı ve Borçlar

Dikilitaş projesinden yaklaşık 200 milyon avro gelir hedeflediklerini vurgulayan Adalı, “Proje yönetimi ve inşaat maliyetleri çıktıktan sonra 150-200 milyon avro arası bir gelir elde edebileceğimizi öngörüyoruz. Bu gelir, öncelikle bankaya olan borcumuzu kapatacak, ardından Beşiktaş’a olan faizli borçları temizleyeceğiz” dedi. Adalı, Beşiktaş’ın günlük 125 bin avro faiz ödediğini, bu durumun her gün kulüp kasasından bir kayıptan başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Asılsız İddialar ve Güven Sorunu

Serdal Adalı, kulübün mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiklerini belirterek, Beşiktaş’ın oyuncularına olan borcunun olmadığını ifade etti. “Beşiktaş’ı satmaya yönelik zemin oluşturmaya çalışanlar var” diyen Adalı, camia içinde güven kaybını gidermek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Gayrimenkul Projeleri

Beşiktaş’ın finansal özgürlüğü için gayrimenkul projelerini hayata geçireceklerini anlatan Adalı, İstanbul Havalimanı yakınında 100 dönümlük bir arazi tahsisi için önemli adımlar attıklarını belirtti. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak ve burada geleceğin Beşiktaş’ı inşa edilecek. Adalı, yeni tesislerin kulüp için önemli bir kaynak yaratacağını sözlerine ekledi.

Projede Şeffaflık

Projeye yönelik eleştirilere de değinen Adalı, “Sizlerin karşısında, rayicinin iki katı fiyat verip projeleri hayata geçiren bir yönetim yok” dedi. Beşiktaş’ın parasına kendi parasından daha fazla dikkat ettiğini ifade eden Adalı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını anlattı.

Takım Yapılanması

Başkan Adalı, takımın performansına ve geleceğine dair de değerlendirmelerde bulundu. “Son dört sezon ligde istediklerimizi başaramadık. Ancak bu sezon, Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilen, hedef bizimle aynı olan oyuncularla yola devam edeceğiz” dedi. Adalı, transfer döneminde geçmişte yapılan hatalardan ders alacaklarını vurgulayarak, bu yıl hedefe ulaşacak bir kadro oluşturacaklarını belirtti.

Serdal Adalı, genel kurula katılanlardan Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vermelerini istedi.