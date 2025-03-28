Spor

Beşiktaş İçin Yabancı Hakem Getirildi

besiktas-icin-yabanci-hakem-getirildi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI YARIN OYNANACAK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu karşılaşmada Türk hakem Yasin Kol görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un haberine göre, İsviçreli eski hakem Urs Meier’i maçın gözlemcisi olarak İstanbul’a davet ediyor.

SERDAL ADALI’NDAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

TFF’nin yabancı hakem talebine olumsuz cevap vermesinin ardından derbi için Yasin Kol’u ataması üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert bir açıklama yaptı. Adalı, Galatasaray derbisine Yasin Kol’un atanması ve rakip takımın izlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti. Açıklamalarına devam eden Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” dedi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakanlık Mustafa Varank Hakkında İnceleme Başlattı

Ticaret Bakanlığı, Mustafa Varank hakkında gelen şikayetler üzerine 'Örtülü Reklam' incelemesi başlattı. Varank'ın talebi, bu süreci tetikledi.
Spor

Beşiktaş’tan Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Hamlesi

Beşiktaş, Galatasaray maçı için İsviçreli eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a davet etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.