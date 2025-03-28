Beşiktaş İçin Yabancı Hakem Getirildi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI YARIN OYNANACAK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu karşılaşmada Türk hakem Yasin Kol görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un haberine göre, İsviçreli eski hakem Urs Meier’i maçın gözlemcisi olarak İstanbul’a davet ediyor.

SERDAL ADALI’NDAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

TFF’nin yabancı hakem talebine olumsuz cevap vermesinin ardından derbi için Yasin Kol’u ataması üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert bir açıklama yaptı. Adalı, Galatasaray derbisine Yasin Kol’un atanması ve rakip takımın izlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti. Açıklamalarına devam eden Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” dedi.