Beşiktaş ile Galatasaray arasında Zizo savaşı yaşanıyor.

Beşiktaş ve Galaatsaray, başarılı oyuncu Ahmed Sayed Zizo için karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş ile Galatasaray, transfer gündeminde yeniden karşı karşıya geldi. Gedson Fernandes’ten sonra iki takım Ahmed Sayed Zizo için mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklenen performansın altında kalan iki dev kulüp Galatasaray ile Beşiktaş, transferde yeniden karşı karşıya geldi.

Bu sezonun devre arasında Gedson Fernandes için karşılaşan iki kulüp, gündem olmuştu.

Galatasaray’ın ilgilendiği fakat yabancı sınırı nedeniyle transferini tamamlayamadığı Gedson, gelecek sezon için Beşiktaş ile anlaşmış ve Siyah-Beyazlılar’ın, oyuncunun kulübü Benfica’dan isteği doğrultusunda Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderilmişti.

Gol yollarında yaşanan soruna çözüm üretmek isteyen iki takım, yaz dönemi için yeniden karşı karşıya geldi.

Dev kulüpler, aynı golcünün peşine düştü. Mısır basınına yansıyan habere göre Zamalek takımında forma giyen Ahmed Sayed Zizo için Galatasaray ile Beşiktaş devreye girdi.

Zizo’nun babası, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Oğlum şu anda teklifleri umursamıyor. Tüm dikkatini Zamalek’e vermiş durumda…

Kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk takımları Galatasaray ve Beşiktaş onunla ilgileniyor…

Fransa’dan ve İngiltere’den de onu isteyen var.” ifadeleri yer aldı.