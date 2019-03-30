Beşiktaş ile imzalıyor

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Bu sezon istediği verimi alamayan Beşiktaş’ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar, Giresunlu oyuncu Ozan Can Kökçü’nün peşine düştü.

Haberde Giresun yönetimiyle 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu için her konuda anlaşıldığı kaydedilirken bununla birlikte transferin ancak Ozan’ın Feyenoord’la sözleşme yenileyen kardeşi Orkun Kökçü’nün de alınması durumunda gerçekleşeceği ifade edildi.

Kardeşi gibi Hollanda doğumlu olan ve Azerbaycan’ın U-21 Milli Takımı’nda forma giyen Ozan, bu sezon takımıyla 10 maça çıkarken gol ya da asist kaydedemedi. Ozan’ın Giresunspor ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce Bursaspor’da da top koşturan genç yıldız, yarım sezonluğuna RKC Waalwijk’e kiralandıktan sonra geçtiğimiz yaz bonservisiyle birlikte Giresunspor’un yolunu tutmuştu.

SABAH