Beşiktaş İlk Yarıyı 1-0 Önde Bitirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK YARI GOLLERİ VE ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

İlk yarının 17. dakikasında Rashica’nın sağ taraftan attığı pasla penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Burak Bozan’a gönderdi. 26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek’in vuruşunu kaleci Mert Günok kontrol etti. 29. dakikada Immobile’nin kafa pasıyla ceza sahası içindeki Rafa Silva, savunmada Viana’yı geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, vuruşunu sağ tarafa yerden yaptı ve kaleci Burak ile topu farklı köşelere gönderdi. Skor 1-0 oldu. 33. dakikada Maxim’in pasında Kozlowski’nin ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruş yandan auta gitti. İlk yarının son anlarında 45+3. dakikada Kozlowski’nin pasında Arda Kızıldağ, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

MAÇTA GÖREV YAPAN HAKEMLER VE TAKIMLAR

Mücadelenin hakem trio’su Zorbay Küçük, Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci’den oluşuyor. Beşiktaş, Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile ile sahada yer alıyor. Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Muçi ve Mustafa Hekimoğlu bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde mücadele eden Beşiktaş, Gaziantep FK’ya karşı mücadele ediyor.

Gaziantep FK ise Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek, N’Daiye, Maxim, Kozlowski, Okereke ve Boateng ile maça çıkıyor. Yedek kaleciler arasında Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Semih Güler, Kenan Kodro, Mbakata ve Muhammed Gümüşkaya yer alıyor. Teknik direktörlük görevini Selçuk İnan üstleniyor. Sarı kartlar ise Gaziantep FK’dan Boateng, Viana ve Ogün Özçiçek’e gösterildi.