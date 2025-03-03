Beşiktaş’ın 122. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

BEŞİKTAŞ İÇİN TARİHİ BİR DÖNEM

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın 122. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinde yayımlanan mesajda Başkan Serdal Adalı, “Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 122 yaşında!” ifadesini kullandı.

KÜLTÜREL MİRASSA EN YÜKSEK BAŞARI

Adalı, mesajında, “Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı’nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğan; Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı’ndaki Çanakkale Cephesi ve Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı’nda aziz vatanımız uğruna şehitler vermiş kulübümüz, taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini almıştır.” sözlerine yer verdi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONUSU

İlklerin hep peşinde olduklarını belirten Adalı, “122 yıl boyunca Türk sporunda hep öncü olduk, hep ilkleri başardık. Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık.” şeklinde fikirlerini paylaştı. Beşiktaş’ın geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini emanet ettiği kulüp olması dolayısıyla duyduğu onuru dile getirdi ve şanlı mazisinden aldığı güçle daha aydınlık yarınlar için “azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

TEŞEKKÜR VE ANMA MESAJI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanı olarak, 122. yıl dönümünde “dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor” diyen Adalı, Türkiye’nin ilk spor kulübü olan “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü”nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile kulüp için emek veren tüm değerli Beşiktaşlıları “minnetle şükranla” andı.

– İSTANBUL