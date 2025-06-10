Spor

Beşiktaş’ın 2025-2026 Hazırlık Programı Açıklandı

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BEŞİKTAŞ TARAFINDAN HAZIRLIK PROGRAMI DUYURULDU

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları planını açıkladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, siyah-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak.

İSTANBUL’DA DÖRT HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Takım, İstanbul’daki hazırlık dönemini 3 Temmuz Perşembe gününe kadar devam ettirecek. Yurt dışı kampı ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu kamp sırasında dört hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

HAZIRLIK MAÇLARI TARİHLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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