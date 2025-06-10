Beşiktaş’ın 2025-2026 Hazırlıkları Duyuruldu

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK PROGRAMI AÇIKLANDI
Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu hazırlıkları ile ilgili detaylar duyuruldu. Kulüpten gelen bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak.
DÖRT MAÇ YAPILACAK
İstanbul’daki antrenmanlarına 3 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek olan Beşiktaş, ardından yurt dışı kampına geçecek. 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak olan siyah-beyazlı ekip, burada dört hazırlık maçı oynayacak.
HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
Hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde sıralanıyor:
10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)