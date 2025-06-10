Spor

Beşiktaş’ın 2025-2026 Hazırlıkları Duyuruldu

besiktas-in-2025-2026-hazirliklari-duyuruldu

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK PROGRAMI AÇIKLANDI

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu hazırlıkları ile ilgili detaylar duyuruldu. Kulüpten gelen bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

DÖRT MAÇ YAPILACAK

İstanbul’daki antrenmanlarına 3 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek olan Beşiktaş, ardından yurt dışı kampına geçecek. 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak olan siyah-beyazlı ekip, burada dört hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Hazırlık maçlarının programı ise şu şekilde sıralanıyor:
10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.
Dünya

Trump, Netanyahu’ya: Saldırıları Durdur

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ndeki saldırılara derhal son vermesini talep ettiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.