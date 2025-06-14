Spor

Beşiktaş’ın Borcu Açıklandı: 16 MİLYAR 463 MİLYON

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TOPLANTI DETAYLARI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri iştirak etti.

BORÇ MİKTARI AÇIKLANDI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma nedeniyle camiadan özür diledi. Ardından, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyeleri bilgilendirdi. Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki divan kurulunda borç miktarının 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak duyurulduğu belirtildi.

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