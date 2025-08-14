Beşiktaş’ın Demir Ege Gol Attı

DEMİR EGE TIKNAZ’IN İLK GOL SEVİNCİ

Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick’s karşısında bu sezon ilk defa gol atma mutluluğu yaşadı. UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında siyah-beyazlılar, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2’lik sonuçla yendi.

MAÇTAKİ BAŞARISI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Portekiz kulübü Rio Ave’de kiralık geçiren Demir Ege, bu karşılaşmada siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkarak ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakanın 43. dakikasında Milot Rashica’nın sol taraftan yaptığı ortada çıkardığı topu Tammy Abraham’dan seken topu tamamlayarak ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e taşıdı.

SAA BIÇIMI VE PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına katkı sağladı. Demir Ege Tıknaz, bu maçla birlikte geleceği için umut vaat eden bir performans sergiledi.