Beşiktaş’ın Eski Antrenöründen Önemli İtiraflar

JOSE SAMBADE’IN FUTBOL KARİYERİ

Beşiktaş ile birlikte 2015/2016 sezonunda lig şampiyonluğu sevincini yaşayan Jose Sambade, en son yaptığı çalıştırıcılık görevine La Liga takımlarından Granada’da devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandıran 52 yaşındaki antrenör, şimdi kendi ismini taşıyan kalecilik akademisinde geleceğin kaleci adaylarıyla bilgilerini paylaşıyor.

TÜRK FUTBOLU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Jose Sambade, bu dönemde Türk futbolunu da dikkatle izliyor. Kendisi, Spor Arena’dan Kerem Ergün ile gerçekleştirdiği röportajda, Türk futbolu ile ilgili çok özel yorumlar yapıyor.