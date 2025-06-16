Beşiktaş’ın Finansal Projesi Hakkında Açıklama yaptı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ PRESIDENTI SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün finansal projesi olan Dikilitaş projesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Adalı, Siyah-beyazlı taraftarlara 200 milyon euroluk bir müjde vererek, finansal bağımsızlık projesi hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya üzerindeki açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz! Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz. 20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz.”

PROJE, BEŞİKTAŞ’A ÖNEMLİ GELİR GETİRECEK

Bu projenin önemli bir gelir getireceğini belirten Başkan Adalı, “Beşiktaşımıza 200 milyon Euro’ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak. Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası’nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz. Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak.” ifadelerini kullandı.

PROJE SONUCUNDA BORÇLARDAN KURTULMAK HEDEFİ

Projeden elde edilecek gelirlerle borç yükünden kurtulmayı hedeflediklerini aktaran Serdal Adalı, “Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu’na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro’yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz. Yılda 50 milyon Euro’ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz.” diyerek durumu özetledi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ, TARİHİ BİR FIRSAT

Gerçekleşecek olan projenin Beşiktaş tarihi için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Adalı, “Dikilitaş’taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Aslolan Beşiktaş’tır!” şeklinde konuştu.