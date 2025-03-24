Beşiktaş’ın Galatasaray Derbisi İçin Hakem Talebi

YABANCI HAKEM TALEBİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini yineledi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı. Beşiktaş’ın açıklamasında, “Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız” denildi.

ÇİFTE STANDARDIN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL

Siyah-beyazlılar, “Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir” ifadeleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, “Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez” şeklinde bir açıklama yapıldı. “Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse, bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez” denildi.

AÇIK ÇAĞRI YAPILDI

Beşiktaş, derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusunun uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ettiğini vurgulayarak, konuyla ilgili hiç görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrı yaptı. Açıklama, “Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz” ifadeleriyle sona erdi. “Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” şeklinde dikkat çeken bir uyarı ile tamamlandı.