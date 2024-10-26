“Beşiktaş’ın Galatasaray Derbisindeki En Önemli Avantajı”

BEŞİKTAŞ’IN KOZU: CİRO IMMOBILE

Bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa’da toplam 14 maça çıkan Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, 12 golle takımının en etkili oyuncusu olmaya devam ediyor. Ligdeki son 4 maçında rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray’a karşı da ağları sarsmayı hedefliyor. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında karşılaşacağı Galatasaray müsabakasında Beşiktaş’ın öncelikli amacı 3 puan almak. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’da Lyon’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, derbi galibiyeti ile bu başarıyı taçlandırmak istiyor.

GALATASARAY MAÇINDAKİ GÜVENE İVME

Siyah-beyazlıların hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde en çok gol atan oyuncusu olan ve ligde gol krallığında zirvede bulunan Ciro Immobile’ye teknik heyet Galatasaray maçında büyük güven duyuyor. Trendyol Süper Lig’deki 8 maçın tümünde forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 8 gol atmayı başardı. Immobile, ligde gol perdesini 2. haftada Antalyaspor’a karşı 4-2’lik galibiyetle açarak 2 gol kaydetti. Sonrasında 4. hafta Sivasspor’a karşı 1 gol, 6. haftada Eyüpspor’a 1 gol ve deplasmanda Kayserispor’a ise 2 gol atarak performansını sürdürdü. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan maçta tek gol yine Immobile’den geldi, son olarak Konyaspor karşısında da 1 golle oynadı.

GALATASARAY’A KARŞI İLK BAŞARILAR

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gol kaydetti. Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray’a karşındaki ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında attı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve Beşiktaş’ın 5-0 galip geldiği bu maçta Immobile, 2 golle hem takımına katkı sağladı hem de siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında bu sevinci yaşadı.