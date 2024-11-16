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Spor

Beşiktaş’ın Genç Oyuncusu Hekimoğlu Açıklamada Bulundu

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FORVETTEN YETENEKLİ OYUNCU AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, Playspor’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yetenek, “Gördüğüm en yetenekli oyuncu Arda Güler” ifadelerini kullanarak, Türk futbolundaki potansiyele dikkat çekti.

GELECEK HAYALİ REAL MADRID

Mustafa Erhan Hekimoğlu, futbol kariyerindeki hedefleri hakkında da konuşarak, “Hayalimde de Real Madrid’de oynamak var” dedi. Genç yetenek, bu şekilde hem kendisine hem de genç futbolculara ilham vermeyi amaçlıyor.

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