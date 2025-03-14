Beşiktaş’ın Genç Yıldızı İçin Teklif Bekleniyor

SEMIH KILIÇSOY İÇİN BONSERVİS BELİRLENDİ

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki forvet, Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor. Kulüp, Semih’in bonservis bedelini netleştirdi. Fanatik’in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih’ten maddi gelir elde etmeyi düşünüyor ve uygun bir teklif gelirse oyuncunun transferine izin vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon euro olarak öne çıkıyor.

ASTON VİLLA’NIN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Beşiktaş, Hasan Arat’ın başkanlığı döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın Semih Kılıçsoy için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Bunun yanı sıra, ara transfer döneminde Newcastle United da Semih’in potansiyeline ilgi göstermiş ancak belirgin bir teklif yapılmamıştı.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 37 maçta görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiliyor. Semih’in mevcut piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmişken, Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.