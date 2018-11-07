UEFA Avrupa Ligi 1. Grubu 4. maçına hazırlanan siyah-beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor. Beşiktaş’ın Genk kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Adriano ve Gökhan Gönül Belçika’ya götürülen isimler arasında yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Genk deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, İstanbul’daki hazırlıklarını tamamladı ve Belçika’ya gitmek üzere hareket etti. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesinde kafilede 20 isim yer aldı. Hafta içinde sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano, Belçika kafilesinde yer almadı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Genk maçı için kafileye dahil ettiği isimler şöyle:

“Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.”

TRT