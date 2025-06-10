Beşiktaş’ın Hazırlık Programı Açıklandı

BEŞİKTAŞ’IN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için hazırlık programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Takım, İstanbul’daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar devam ettirecek.

AVUSTURYA’DA KAMP VE HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek. Beşiktaş, bu kamp süresince dört hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçları programı şu şekilde sıralanıyor:

10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)