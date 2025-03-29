Beşiktaş’ın İptal Edilen Gol Pozisyonu Tartışma Yaratıyor

TARAFTARLAR DETAYLARI MEGÇUL EDİYOR

Beşiktaş taraftarları, takımın iptal edilen golü hakkında ayrıntıları ve video tekrarını büyük bir merakla araştırıyor. Beşiktaş’ın iptal edilen golü pozisyonu, sosyal medya ve spor camiasında ciddi tartışmalara neden oldu. Gol öncesindeki pozisyonda Gedson Fernandes’in ofsaytta olduğu gerekçe gösterilerek ağlara giden top gol sayılmadı. Peki, Beşiktaş’ın iptal edilen golü ne gibi bir tartışma yarattı? (VİDEO İZLE)

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDEKİ POZİSYON

Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşen derbide, 38. dakikada yaşanan gol pozisyonunda Ernest Muçi’nin güzel vuruşu ağlara gitti fakat sevinçleri uzun sürmedi. Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı ve VAR incelemesi sonrasında Beşiktaş’ın iptal edilen golü karara bağlandı.

HAKEM AÇIKLAMASI TARTIŞMALARI NETLEŞTİRDİ

Karşılaşma sonrası eski FIFA kokartlı hakem Urs Meier, Beşiktaş’ın iptal edilen golü hakkında, “Gedson Fernandes topu aldığı anda ofsayt pozisyonundaydı. Bu nedenle hakemin kararı doğru,” dedi. Bu açıklama, tartışmaları bir nebze de olsa netleştirdi. BEŞİKTAŞ’IN İPTAL EDİLEN GOLÜ (İZLE)