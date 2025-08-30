Beşiktaş’ın Kadrosu Belli Oldu

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Mücadele, 4. haftada saat 21.30’da Alanya Oba Stadı’nda gerçekleşecek. Siyah-beyazlıların bu maça eksiklerle çıkacağı bildirildi.

Sakatlıklar ve Kafilede Bulunmayan Oyuncular

Takımda sakatlık problemi yaşayan oyuncular arasında Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu bulunuyor. Ayrıca, Rıdvan Yılmaz ile Keny Arroyo da kafilede yer almadı. Fakat, Beşiktaş’ın yeni transferleri Tiago Djalo ve El Bilal Toure Antalya’ya giden takımda yer aldı.

Kamp Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş’ın Corendon Alanyaspor maçı için belirlenen kamp kadrosu ise şöyle: “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Terzi ve Emirhan Topçu.”