Beşiktaş’ın Konyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, saat 20.30’da Konya Stadyumu’nda yapılacak. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşma için hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Konya’ya gidecek.

Sakat Oyuncular Takımda Yok

Müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson ile Elan Ricardo’nun yer almadığı 21 kişilik bir ekip ile sahaya çıkacak. Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo.”