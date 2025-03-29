Beşiktaş’ın Mario’dan Galatasaray Yorumu

JOAO MARİO’NUN GALATASARAY GALİBİYETİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

İSTANBUL – Beşiktaşlı futbolcu Joao Mario, Galatasaray karşısında elde ettikleri zaferin ardından yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı derbi mücadelesinde Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Joao Mario, “İyi bir maç oldu. Aslında Galatasaray’a sürpriz yaptığımızı düşünüyorum. Bu formasyonla onları şaşırttık. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı. Harika bir performans sergiledik. Takımımızda Ciro ve Semih gibi santrfor oyuncularımız da var. Bugün iyi bir oyun sergiledik ve istediğimiz sonucu aldık. Genel olarak inişli-çıkışlı bir sezon geçiriyoruz. Hocamızın gelişiyle benim ve ekibin performansı arttı. Ligin geri kalanında istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz. Önümüzdeki yıl için sağlam bir kadro oluşturarak daha başarılı bir sezon geçirme hazırlığı yapmalıyız” dedi.

MAÇIN ATMOSFERİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Maç sonrası Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün’ün sözlerinin hatırlatılması üzerine Joao Mario, “Evimizde oynadığımız zaman rakipler için çok zorlu bir çevre oluşuyor. Taraftarımız harika. Onların verdiği destek, güven ve coşku, bizi daha iyi motive ediyor. Bu sezon Fenerbahçe, Bilbao ve Galatasaray gibi büyük takımları burada yendik. Büyük maçlarda taraftarın ekstra gücü, bizi ileriye itiyor ve sahamız rakipler için çok zor bir deplasman haline geliyor. Futbolda inişler çıkışlar var. Bu gün taraftarlarımız için maçı kazanmak zorundaydık. Ligdeki durumla alakalı düşünmeden, önemli olanın maçı kazanmak olduğunu bilerek sahaya çıktık ve ona göre oynadık. Kaybettikten sonra bazı oyuncular bu tür konuşmalar yapabilir, buna bir şey diyemem” şeklinde konuştu.

TÜPRAŞ STADYUMU’NDAKİ ATMOSFERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüpraş Stadyumu’ndaki atmosferin diğer takımların taraftarlarıyla karşılaştırılmasına dair düşüncelerini paylaşan Joao Mario, “Bu soruya yanıt vermek biraz zor çünkü Inter – Milan, Inter – Juventus, Benfica – Porto, Sporting Lizbon – Benfica gibi maçlar çok farklı atmosferlere sahiptir. Kimseyi kırmamak adına bir sıralama yapamıyorum ama buradaki atmosferin taraftarın bize aktardığı coşkunun çok özel ve farklı olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.