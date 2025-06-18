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Beşiktaş’ın Rakibi Shakhtar Donetsk Olacak

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. Şu anda Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere arasındaki eşleşmenin galibi, Beşiktaş’ın gelecekteki rakibi olacak. Eyüpspor’dan ayrılıp Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğüne geçen Arda Turan, Ilves’e karşı galip gelirlerse Beşiktaş ile karşılaşacak.

MAÇ TARİHLERİ

Beşiktaş, maçlarını sırasıyla kendi evinde ve rakibin stadyumunda oynayacak. İlk karşılaşma 24 Temmuz’da Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. İkinci maç ise 31 Temmuz’da Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumu’nda gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ’IN YOL HARİTASI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilerleyebilmek için önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını aşmak zorunda. Eğer Beşiktaş, 2. Ön Eleme Turu’nda elenirse UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’na geçecek. 3. Ön Eleme Turu’nda elenirse UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’ndan, Play-off Turu’nda elenirse UEFA Konferans Ligi Lig etabından yoluna devam edecek.

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