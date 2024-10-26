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Spor

Beşiktaş’ın Sakat İsimlerinin Durumu Belli Olacak

besiktas-in-sakat-isimlerinin-durumu-belli-olacak

SAPANTILAN FUTBOLCU GÜNDEMİ

Trendyol Süper Lig’de derbi karşılaşmasında Galatasaray ile mücadele edecek olan Beşiktaş’ta, sakatlıkları nedeniyle gündemde olan oyuncular Milot Rashica ve Gabriel Paulista’nın sağlık durumları yarın netlik kazanacak.

MÜCADELE ÖNCESİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Beşiktaş, büyük bir heyecanla beklenen derbi karşılaşması öncesinde önemli oyuncularının sağlık durumunu merak ediyor. Milot Rashica ve Gabriel Paulista’nın sahada olup olmayacağı, takımın performansını büyük ölçüde etkileyebilir. Teknik ekip, oyuncuların durumlarını değerlendirmekte ve taraftarları bilgilendirmek için son gelişmeleri takip ediyor.

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