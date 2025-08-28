Beşiktaş’ın Sancho’yu İstemesi Anlaşıldı

JADON SANCHO’NUN TÜRKİYE’YE GELME NEDENİ

Beşiktaş’ın uzun süredir transfer etmeyi düşündüğü Jadon Sancho’nun Türkiye’ye gelmek istememesinin sebepleri belirlendi. İtalyan basınında yayınlanan haberlere göre, Manchester United oyuncusu Sancho, MLS’e transfer olma amacıyla kendisine gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

İngiliz futbolcunun, son günlerde Roma ile Beşiktaş’tan gelen teklifleri de reddettiği ifade ediliyor. Bunun sebebi olarak, Amerikalı rapçi Saweetie ile yaşadığı ilişki nedeniyle ABD’ye uzak kalmayı istememesi ve sevgilisi için MLS’e geçiş yapmayı düşünmesi gösteriliyor. Sancho’nun daha önce formasını giydiği Borussia Dortmund’un kendisine yaptığı teklifi de geri çevirdiği ve tek amacının Amerika’ya transfer olmak olduğu vurgulanıyor.