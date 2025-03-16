Beşiktaş’ın Tarihi Yeni Zelandalı Transfer Hamlesi

KABUS GİBİ BİR SEZONDAN SONRA YENİ TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş, zor bir sezonu geride bırakmasının ardından önümüzdeki dönem için kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp tarihine geçecek bir transfer gündemde. Siyah-beyazlıların, İtalya Serie A takımlarından Empoli’de forma giyen Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace ilgi gösterdiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda Empoli ile görüşmelere başlayacak.

LİBERATO CACACE BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇEBİLİR

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Liberato Cacace Beşiktaş’ın tarihine geçen ilk Yeni Zelandalı futbolcu olarak kayıtlara geçecek. Cacace, sadece sol bek pozisyonunda değil, aynı zamanda orta sahanın sol bölgesi ve stoper mevkisinde de mücadele edebiliyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, bu sezon Empoli formasıyla lig ve kupada toplamda 29 maça çıktı. 24 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist yapma başarısını gösterdi. Cacace’nin, İtalyan kulübü ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.