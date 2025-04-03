Beşiktaş’ın Tek Hedefi Türkiye Kupası Zaferi

BEŞİKTAŞ BUGÜN GÖZTEPE’Yİ AĞIRLIYOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışından uzakta kalan ve Avrupa’ya da erken veda eden siyah-beyazlı ekip, bu sezonki tek hedefi olan Türkiye Kupası’na odaklanmış durumda. Karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda saat 20:30’da başlayacak. Müsabakanın hakemliği Atilla Karaoğlan üstlenecek, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET İÇİN SAHADA

Beşiktaş, Süper Lig’de son derbide ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Bu galibiyetin ardından Göztepe karşısında da zafere ulaşmayı hedefleyen Kara Kartal, yarı finale adını yazdırmak istiyor. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

TARAFTARLAR GALİBİYET BEKLİYOR

Beşiktaş taraftarları, takımlarından galibiyet beklediklerini ve özellikle Rafa Silva ile Milot Rashica gibi oyuncuların öne çıkmasını umduklarını ifade ediyor. Taraftarlar, kupada tek hedeflerinin zafer olduğunu vurguluyor. Beşiktaş-Göztepe maçının galibi, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.