Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Takımın Hızla Toparlanması Gerektiğini Belirtti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anlanyaspor karşılaşmasının ardından takımın hızlıca toparlanması gerektiğini ve bir an önce hak ettikleri pozisyona ulaşmaları gerektiğini belirtti. “Yoksa biliyorsunuz büyük takımlar erken havlu attığı zaman işler çok zor oluyor, umarım en kısa sürede toparlanıp hak ettiğimiz pozisyona gelebiliriz” ifadesini kullandı. Süper Lig’in 4. haftasında, Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Yalçın, durumu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

BAŞLANGIÇ İSTENMEDİ

Yalçın, “Başlangıcımızın böyle olmasını istemezdik. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı, camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar, hem bireysel olarak hem takım olarak beklentimiz çok altında kaldı. Alanyaspor’u tebrik etmek isterim. Onlar, daha iyi bir beraberlik ve mücadele göstererek doğru oyunu oynadı ve hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak için yeterince mücadele etmedik” şeklinde konuştu. Ayrıca Beşiktaş camiasının ve oyuncularının daha fazla istekli ve arzulu oynamaları gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

YENİ OYUNCULAR İÇİN HAZIRLIK

Takımın zamana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yalçın, bunun ne kadar süreceğine dair net bir bilgi veremedi. “Önümüzde bir 15 günlük süreç var. Aramıza katılan oyuncular olacak ve yeni bir hazırlık süreci yaşayacağız” dedi. Yalçın, önceki dönemlerde yaşananlarla ilgili yorum yapmak istemediğini, şu anki kadro ile yeni gelen oyuncularla birlikte bir yapılanma sürecine gireceklerini belirtti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transferle ilgili gelen soruları yanıtlayan Yalçın, “İki ya da üç oyuncu var takıma katmak istediğimiz” bilgisini verdi fakat bu sayının daha fazla olabileceğini de dile getirdi. Aralarından ayrılacak ve takıma katılacak oyuncuların olacağını vurguladı. Ayrıca sakat oyuncuların da geri döneceğini ekleyerek bu süreçte iyi çalışacaklarını ifade etti.

FİZİKSEL DURUM PROBLEMİ

Yalçın, takımın fiziksel durumunun iyi olmadığını belirterek, “Oyunu akışkan bir şekilde oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var” diye konuştu. Maç öncesinde bir format belirlediklerini fakat kenar oyuncularının olmaması sebebiyle merkez oyunda oynama kararı aldıklarını, bazen planların işlemediği günlerden geçtiklerini de belirtti. Yalçın, Beşiktaş’ın büyük bir camia olduğunu hatırlatarak, bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurguladı ve “Büyük takımlar erken havlu attığında işler zorlaşıyor” dedi.