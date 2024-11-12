Beşiktaş’ın Van Bronckhorst’a Tepkisi Büyüyor

ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK YARA

Beşiktaş, Başakşehir ile oynanan maçta golsüz eşitlikle ayrılarak zirve yarışında ciddi bir darbe aldı. Son 3 lig karşılaşmasında toplamda 8 puan kaybeden Kartal’ın şampiyonluk hayalleri oldukça sarsıldı. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş’ın RAMS Başakşehir deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla, lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düştü. Bu sonuç, sahada sergilenen futbol kadar, tribünde bulunan Beşiktaş taraftarları için de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, maçın son anlarına gelindiğinde Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a ciddi eleştirilerde bulundu. “Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, sahada izledikleri oyunun kalitesizliğine tepki verdi. Takımın yavaş ve etkisiz performansı, tribünlerdeki rahatsızlık hissini daha da artırdı. Beşiktaş, maç boyunca yalnızca 1 isabetli şut çekerek, GvB’nin kadro tercihlerine yönelik eleştirilerin odağı haline geldi.

Son olarak Tümosan Konyaspor’u mağlup eden Beşiktaş, diğer 3 haftada Galatasaray ve Kasımpaşa’ya kaybedince, RAMS Başakşehir maçında da 2 puan bıraktı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Giovanni van Bronckhorst, taraftar tepkilerine rağmen ligdeki hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı. “Çok puan kaybettik, gelişeceğiz. O yüzden havlu attık diyemem. Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz. Ligin sonunda olacak şeyleri şimdi konuşmak istemiyorum. Yakaladığımız fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik, çok fazla. Gelişime Göztepe maçıyla başlamak istiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

KADRO DERİNLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Kadro derinliği hakkında konuşan van Bronckhorst, “Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeni bir transfer dönemi gelecek, ihtiyaç olan bölgelere takviye hedefliyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bizim için bir fırsat. Benim için yeni bir durum değil. Rashica sahada olmadığı durumlarda kenar oyuncusu olmuyor. Muçi’yi kanat oynatarak ondan faydalanıyoruz. Bu noktada hücumcu bekler kullanıyoruz. İki kanat oyuncusuyla oynayınca tehlikeli olduğumuzu gördük. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica yüzde yüzüne ulaşacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak” dedi.