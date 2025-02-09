Beşiktaş’ın Yedek Kulübesinde Yabancı Kalmadı!

BEŞİKTAŞ KULÜBESİNDE GÖREV BEKLEYEN İSİMLER

Beşiktaş’ın kulübesinde görev bekleyen oyuncular arasında Ersin, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih, Semih, Yakup Arda, Fahri Kerem, Mustafa ve Arda Berk yer aldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor karşısında takımını, Süper Lig’deki daha önceki Antalyaspor maçına göre 2’si zorunluluktan 3 yeni isimle sahaya sürdü.

DEĞİŞİKLİKLER VE İLK 11’DE YER ALAN OYUNCULAR

Antalya deplasmanında yer alan oyunculardan Al Musrati, Rafa Silva ve Semih’in yerine, Sivas deplasmanında Joao Mario, Ciro İmmobile ve Ernest Muci ilk 11’de görev aldı. Bu maçta Beşiktaş’ın kulübesinde hiç yabancı oyuncu bulunmadı. Sakatlıklar nedeniyle Gabriel Paulista, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Rafa Silva (aynı zamanda cezalı) takımdan uzak kalırken, Al Musrati, Jean Onana ve Cher Ndour’un takımdan ayrılması sonrasında, kadrodaki 9 yabancı oyuncu da sahada yer aldı. Ayrıca yeni transfer Keny Arroyo’nun henüz lisansı çıkmadı.