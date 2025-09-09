Beşiktaş’ın Yeni Oyuncusu Ndidi Sakatlandı

BEŞİKTAŞ’A KÖTÜ HABER

Süper Lig’in önde gelen takımlarından olan Beşiktaş’a yeni katılan Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’den olumsuz bir haber geldi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda gerçekleşen Güney Afrika-Nijerya karşılaşmasında mücadele eden Ndidi, maçın 67. dakikasında bir sakatlık geçirdi.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Maçta ilk 11’de yer alan Ndidi, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve ambulans sedye ile saha dışına alındı. Nijeryalı oyuncunun sakatlığının boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana 4 maçta mücadele etti ancak bu karşılaşmalarda gol ya da asist gerçekleştiremedi.