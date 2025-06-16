Beşiktaş’ın Yeni Projesi Duyuruldu

PROJE DUYURUSU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bekledikleri gelir ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz. Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 metrekare yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz.” dedi. Başkan, bu projeyle birlikte Emlak Konut ile iş birliği yaparak büyük bir gayrimenkul projesi inşa edeceklerini belirtti. Projenin Beşiktaş’a 200 milyon Euro’ya yakın gelir sağlayacağını ve tarihsel bir başarı olacağını vurguladı.

İŞBİRLİĞİ VE GÜVENİLİRLİK

Adalı, “Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası’nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.” şeklinde konuştu. İleriye dönük olarak, projenin devlet garantisiyle gerçekleştirilme planlandığı ifade edildi. Projeden elde edilecek gelir ile Bankalar Konsorsiyumu’na olan borçlarını ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro’yla ifade edilen faiz yükünden kurtulmayı hedeflediklerini belirtti.

MALİ BAĞIMSIZLIK VE GELECEK HEDEFLERİ

Adalı, yılda yaklaşık 50 milyon Euro gibi büyük bir meblağının faiz gideri olarak harcandığını, bunun yerine bu bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzuladıklarını aktardı. Dikilitaş’taki arazinin imar hakkının alınarak Beşiktaş’ın ekonomisine kazandırılmasını, kulübün tarihinde önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. “Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Aslolan Beşiktaş’tır!” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.