Beşiktaş’ın Yeni Sezon Programı Açıklandı

BEŞİKTAŞ’IN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı duyuruldu. Kulüpten gelen bilgilere göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI VE TARİHLERİ

İstanbul’daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek olan Beşiktaş, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek. Bu kamp süresince Beşiktaş, toplamda dört hazırlık maçı yapacak.

MAÇ PROGRAMI

Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

– 10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

– 13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

– 16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

– 17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)