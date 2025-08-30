Beşiktaş’ın Yeni Teknik Direktörü Yalçın

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü olarak Sergen Yalçın’a yöneldi. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş’ta başarılar elde eden Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri’ne yöneldi.

AYRILIK KARARLARI ALINDI

Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala iki oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu oyuncular, Jonas Svensson ve Joao Mario, Yalçın’ın devam etmeme konusunda raporunu verdiği isimler oldu.