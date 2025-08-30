Haberler

Beşiktaş’ın Yeni Teknik Direktörü Yalçın

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü olarak Sergen Yalçın’a yöneldi. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş’ta başarılar elde eden Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri’ne yöneldi.

AYRILIK KARARLARI ALINDI

Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala iki oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu oyuncular, Jonas Svensson ve Joao Mario, Yalçın’ın devam etmeme konusunda raporunu verdiği isimler oldu.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

