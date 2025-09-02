Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cerny İstanbul’da

VACLA CERVN’UN İSTANBUL’A GELİŞİ

Beşiktaş, Alman kulübü Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’i resmi olarak İstanbul’a getirdi. Siyah beyazlı ekip, yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı ve bu transferin detaylarını çok kısa süre içinde kamuoyuna açıklayacak.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığına göre, Beşiktaş ile Wolfsburg, Cerny transferi konusunda anlaşma sağladı. Cerny, İstanbul’a adım attı ve iki taraf arasında yapılan sözleşme 3+1 yıllık olacak şekilde belirlendi.

KARTAL’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Transferi sosyal medya üzerinden duyuran Beşiktaş, yıldız futbolcunun İstanbul’a inişini gösteren bir video paylaştı. Cerny, videoda taraftara seslenerek “Kara kartal beni bekleyin, sizin için geliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.