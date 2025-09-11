Beşiktaş’ın Yeni Transferi Ismael Kamagate

BASKETBOLDA YENİ HEDEFLER

Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon finale çıkarak bu sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş’ın yeni transferi 2001 doğumlu genç pivot Ismael Kamagate, kariyeri ve gelecekle ilgili beklentilerini belirtti. İtalya’nın Tortona takımında oynamış olan Kamagate, İtalya Serie A’da 29 maça çıkarak maç başına ortalama 20.9 dakikalık süre aldı. Bu süreçte, 8.7 sayı, 6.5 ribaund, 0.7 asist, 1.2 blok ve %60.9 iki sayı isabet oranı ile dikkat çekti. Kamagate, yeni takımında optimal performansı sergilemek için istekli olduğunu ifade etti.

İLK ADIMLAR

Kamagate, Beşiktaş’a gelme sürecinde ilk olarak kulübün başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iletişime geçtiğini vurgulayarak, “Öncelikle coach Dusan’la konuştum. Ardından yöneticiler ve eski takım arkadaşlarımla görüştüm. Bu takıma elimden gelen ne varsa vermeye hazırım. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 16 maçta görev alarak 23.1 dakika sahada kalan genç oyuncu, bu maçlarda 9.6 sayı, 6.4 ribaund, 1.4 asist ve 1.8 blok istatistikleri ile öne çıktı.

KULÜBÜ TANIMAK

Beşiktaş’a transfer olmadan önce kulübü araştırdığını belirten Kamagate, “Daha önce videolar, klipler izlemiştim. Buraya gelmeden önce de taraftarla ilgili özellikle çok fazla şey duydum. Ama geldikten sonra ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkına vardım” şeklinde konuştu. Genç pivot, takımın pota altındaki savunma kabiliyetine vurgu yaparak, takım arkadaşlarına büyük enerji katkısı sağlayacağını söyledi.

Kamagate, Türkiye Ligi hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu ancak önemli bir kulübe katıldığının bilincinde olduğunu ifade etti. Başantrenör Dusan Alimpijevic’in, “Şu an ligimiz Avrupa’daki en iyi ikinci lig” açıklamasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan genç oyuncu, “Elimizden geleni yapıp her şeyi kazanmak istiyoruz” dedi. Kamagate, Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için çalışmaya hevesli olduğunu belirtti.