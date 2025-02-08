Beşiktaş’ın Yeni Transferi Keny Arroyo Açıklandı

BEŞİKTAŞ KENY ARROYO’YU KADROSUNA KATMAYA BAŞLADI

Beşiktaş, Ekvadorlu yetenek Keny Arroyo’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah beyazlıların bu açıklaması, futbol dünyasında heyecan yarattı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte, Arroyo’nun eski teknik direktörü Santiago Morales da konu hakkında yorum yaptı.

ARROYO’YA TALEP YÜKSEK

Santiago Morales, Arroyo’nun yetenekleri hakkında ayrıntılar verirken, oyuncunun devreye girdiği bir başka kulübün de bulunduğunu belirtti. Morales, “Brezilya ekibi Santos da Arroyo’yu istiyordu, ancak oyuncu Beşiktaş’ı tercih etti” diye açıkladı. Bu durum, Beşiktaş’ın genç yeteneklere olan ilgisini ve potansiyelini ortaya koyuyor.