Beşiktaş’ın Yeni Transferi Ndidi Mutlu

WILFRED NDIDI BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİNDEN DOLAYI HEYECANLI

Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takımda olmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade etti. Kulübün sosyal medya platformlarına yaptığı açıklamalarda Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş’a transferinin kendisini harika hissettirdiğini dile getirdi. Farklı kulüplerden teklifler aldığını belirten Ndidi, ancak Beşiktaş’ın teklifinin ardından “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi.” ifadesini kullandı. Ndidi, “Farklı bir lig denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş’a gelmeye çok istekliydim. Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmeye çok istekliydim.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA SICAK BİR KARŞILAMA

İstanbul’a inişinin ardından kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban tarafından karşılandığını vurgulayan Ndidi, bu karşılamanın kendisini çok şaşırttığını belirtti. Ardından formayı görünce sıcak ve samimi bir karşılamayla karşılaştığını ifade eden futbolcu, “Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı.” dedi. Ayrıca, şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına dair araştırmalar yaptığını belirten Ndidi, “Abraham’ı zaten İngiltere’den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım.” açıklamasında bulundu.

HEDEFİ TAKIM BAŞARISI

Kendisiyle ilgili bilgiler veren Ndidi, çok çalışkan bir futbolcu olduğunu ve kişisel hedeflerden çok takım başarısına odaklandığını söyledi. “Takım kazandığında bu, tüm oyuncular için en iyi olanıdır. Yani ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum diyebilirim.” diyerek bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Beşiktaş’ta ulaşmayı hedeflediği başarıları ve taraftarlara verdiği mesajı aktaran Ndidi, “En büyük hedefim, mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bu galibiyetler bize kupa getirecek ve bizi en üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden buranın benim için takıma dahil olmak ve birlikte daha çok maç kazanmak adına harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi. Son olarak, taraftarlara şu mesajı iletti: “Oyunun tadını çıkarın, sezonun keyfini çıkarın. Bence gerçekten harika bir sezon olacak. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepimiz için güzel bir sezon olsun.”