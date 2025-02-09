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Spor

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Sağlık Kontrolünde

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EKVADORLU FUTBOLCU KENY ARROYO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo’nun sağlık kontrollerini tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontroller sırasında genç futbolcu, “kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde” muayene oldu.

SAĞLIK KONTROLÜ SÜRECİ

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer muayenesi, kardiyak testler ve radyolojik incelemelerin ardından sona erdi. Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte Keny Arroyo, Beşiktaş’la olan anlaşmasını resmen imzalamaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

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