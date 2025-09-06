Beşiktaş, İsmail Yüksek’i istiyor

YENİ TRANSFER HEDEFİ

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine devam ederken, transfer gündemine Fenerbahçe’den bir isim daha dahil oldu. Beşiktaş, orta saha için Fenerbahçe’nin milli oyuncusu İsmail Yüksek’e yöneldi. Başarılı teknik adamın yönetime, İsmail’in transfer edilmesini talep ettiği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu durum üzerine Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki ön liberonun transferi için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması altında 30 maça çıkan İsmail, bu karşılaşmalarda 2 asist yaparak dikkat çekti. Ayrıca, sarı-lacivertli takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon da 4 maçta görev aldı.