Beşiktaş, İstanbulspor’a 3-1 Yenildi

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a mağlup oldu. Bu karşılaşma, milli maçlar için verilen arada, Beşiktaş’ın Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak oynanan bu mücadeleye siyah-beyazlı takım, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Chamberlain, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11’i ile çıktı. Yedekler arasında ise Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Yusuf Can Calayır, Poyraz Gelen, Fahri Kerem Ay, Gedson Fernandes ve Arda Özüarap yer aldı.

İlk yarıya iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı. İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin’in attığı golle devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista’nın 50. dakikada kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. Ancak İstanbulspor, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj’ın golleriyle maçı 3-1 kazanmayı başardı.

MAÇIN ÖZETİ

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında istediği sonucu alamadı. Sahada performans sergileyen oyuncular, özellikle Gabriel Paulista’nın geri dönüşü dikkat çekti. Maçın gidişatında ilk yarıda geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarıda eşitliği sağladı ancak son dakikalarda gelen gollerle mağlup duruma düştü. Bu karşılaşma, takımın lig öncesi hazırlık sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.