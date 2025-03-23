Beşiktaş, İstanbulspor’a Hazırlık Maçında Yenildi

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan bu mücadeleyi İstanbulspor 3-1’lik sonuçla kazanmayı başardı. Konuk takımın gollerini 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj attı. Beşiktaş ise tek golünü korner atışında yaptığı vuruşla Gabriel Paulista ile kaydetti.

GENÇ FUTBOLCULAR VE SAKATLIKLAR

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo ile birlikte genç oyuncu Elan Ricardo’yu da oynatarak, bu oyuncunun siyah-beyazlılar adına ilk kez forma giymesini sağladı. Ricardo, karşılaşmaya ilk 11’de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Ancak Beşiktaş, maçta iki talihsizlikle karşılaştı. İlk yarıda rakibinin müdahalesiyle yere düşen Alex Oxlade-Chamberlain, oyuna devam edemedi ve 36. dakikada Poyraz Gelen ile değiştirildi. İkinci yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Silva, 64. dakikada Yusuf Can Calayır ile değiştirildi.

DERBİ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bu büyük karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. İki takım, ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynadıkları maçı 2-1’lik skorla sarı-kırmızılıların kazanmasıyla tamamlamıştı.