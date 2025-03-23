Beşiktaş, İstanbulspor Hazırlık Maçında Yenildi

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR’U MAĞLUP OLDU

Siyah beyazlılar, 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği hazırlık maçında 3-1’lik sonuçla mağlup oldu. Maç sırasında bazı oyuncuların durumu merak konusu oldu.

RAFA SILVA SAKATLANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafa Silva’nın sakatlandığı bilgisi geldi. Beşiktaş’ta, Oxlade Chamberlain ve Rafa Silva oyundan çıkarken, Silva’nın durumu özellikle Galatasaray maçı öncesi endişe yarattı. Beşiktaş, Süper Lig’de 29 Mart’ta kendi sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Ancak, Rafa Silva’nın sakatlığı ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum, hem taraftarların hem de takımların endişeli bir şekilde beklemesine neden oluyor.