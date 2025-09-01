Beşiktaş, Jean Onana’yı Genoa’ya Kırdı

BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFER GELİŞMESİ

Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta yeni sezon için kadro oluşturma çalışmaları sürerken beklenen ayrılığın gerçekleştiği duyuruldu. Kulüp, Jean Onana’nın şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa’ya kiralanmış olduğunu açıkladı.

ONANA’YA YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLENİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON GENOA’DA GÖREV ALMIŞTI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu da Genoa’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 9 maçta yer almıştı. Beşiktaş kariyerinde ise toplam 16 maça çıkan Onana, bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı göstermişti.