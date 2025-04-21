Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, 23 Nisan’ı kutladı

BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI, ÇOCUKLARA MÜJDE VERDİ

Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı ve ünlü isimler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Bu özel etkinlikte, tedavi gören miniklere hediyeler verildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, uzun süredir tedavi gören çocuklar için Cerrahpaşa Pediatri Şenliğini düzenleyerek bu anlamlı günde çocukları bir araya getirdi. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu’nun da katılımıyla, Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı etkinlikte tam kadro yer aldı. Elleri hediyelerle dolu olan Beşiktaşlı sporcular, kutlamada büyük ilgi gördü.

SEVİNDİRİCİ ANLAR YAŞANDI

Çocukları ve ailelerini mutlu eden Beşiktaşlı sporcular, hediyeleri dağıtarak küçük misafirleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Selda Topal, dev boyutlardaki çizgi film karakteri maskotları ile çocuklara sürpriz yaptı ve onların yüzlerini güldürdü. Yeni anne olan Zeynep Demirel de etkinlikte miniklerle oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Şenliğe katılamayan hastaların odalarını ziyaret eden ünlüler, “Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel” diyerek onların mutluluklarına katkıda bulundular.

WİLMA ELLES’TEN TÜRK BAYRAĞI

Sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen Wilma Elles, elindeki Türk bayrakları ile hasta çocukların ilgisini çekti. Hasta yakınları, ünlü oyuncunun etrafında yoğun bir sevgi gösterisi yaparken, Elles de tüm çocuklar ve aileleri ile tek tek fotoğraf çektirdi, Türk Bayrağı dağıttı. Etkinlik sırasında minikler, ünlüler ve doktorlarla dolu oyun alanında saatlerce eğlendi ve bayram coşkusu yaşandı.

DOKTORLARDAN TEŞEKKÜR

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, “Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız. Onların hastalığı, dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Bizler çocuk hekimleri olarak onların yanında yer alıyoruz. Buradaki çocuklarımız, 23 Nisan’daki şenliklerin bir parçası olamıyorlar. Bu nedenle birkaç saatliğine de olsa onlara bu duyguyu yaşatan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundular.