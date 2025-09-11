Haberler

Beşiktaş, Jota Silva ile anlaştı

BEŞİKTAŞ SOL KANATTA ANLAŞMAYA VARDI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, uzun zamandır beklenen sol kanat transferini Nottingham Forest’ta forma giyen Jota Silva ile gerçekleştirdi. Beşiktaş, Nottingham Forest ile yapılan görüşmeler sonucunda transferde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfere kiralık olarak imza atacak. Ayrıca yapılan anlaşmada 15.5 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu da bulunuyor.

JOTA SILVA TÜRKİYE YOLCUSU

İngiliz ekibi, Jota Silva’nın Türkiye’ye uçuşu için gerekli izni verdi ve Portekizli futbolcunun İstanbul’a geleceği tarih de kesinleşti. Jota Silva, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00’de İstanbul’a varacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzasını atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 resmi maça çıkan Jota Silva, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.