Beşiktaş, Jota Silva ile anlaştı

BEŞİKTAŞ SOL KANATTA ANLAŞMAYA VARDI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, uzun zamandır beklenen sol kanat transferini Nottingham Forest’ta forma giyen Jota Silva ile gerçekleştirdi. Beşiktaş, Nottingham Forest ile yapılan görüşmeler sonucunda transferde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfere kiralık olarak imza atacak. Ayrıca yapılan anlaşmada 15.5 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu da bulunuyor.

JOTA SILVA TÜRKİYE YOLCUSU

İngiliz ekibi, Jota Silva’nın Türkiye’ye uçuşu için gerekli izni verdi ve Portekizli futbolcunun İstanbul’a geleceği tarih de kesinleşti. Jota Silva, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00’de İstanbul’a varacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzasını atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 resmi maça çıkan Jota Silva, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.