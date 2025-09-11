Haberler

Beşiktaş, Jota Silva’ya çok yakın

TRANSFERDE SON AŞAMA

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir transferde mutlu sona yaklaşmış durumda. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’ta forma giyen Jota Silva’yı kadrosuna katmak için adım atıyor. Siyah-beyazlıların, bu transferi önümüzdeki günlerde tamamlayabileceği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELERDE GECİKME OLDU

25 yaşındaki kanat oyuncusunun, önceki gün Sporting Lizbon’a transferi için gerçekleştirilen görüşmelerde evrakların zamanında yetişmemesi nedeniyle anlaşma gerçekleştirilememişti. Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8’ine ilk 11’de başlayan Jota, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

