Beşiktaş, Jota Silva’yla anlaştı mı?

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFİ JOTA SILVA

Beşiktaş, yaz boyunca gerçekleştirdiği transfer hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’a eksiksiz bir kadro sağlamak amacıyla kulüp, özellikle kanat bölgesine yapılacak takviyelere yoğunlaşmış durumda. Kulübün gündeminde ise Nottingham Forest’ta forma giyen Jota Silva bulunuyor. Fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere’nin verdiği bilgilere göre, Beşiktaş ile İngiliz kulübü, Jota Silva’nın kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

KİMDİR BU JOTA SILVA?

Jota Silva, 2 Ağustos 1999 doğumlu ve şu an 26 yaşında. Barcelos, Portekiz doğumlu olan futbolcu, 1.80 metre boyunda ve hem sol hem de sağ kanatta görev alabiliyor. Forvet hattında da etkili olabilen Jota Silva’nın futbol kariyeri, Portekiz alt liglerinde başladı ve burada önemli kulüplerde oynama fırsatı buldu. Özellikle Vitória Guimarães’taki performansı ile büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı. 2024 yılında İngiltere Premier League takımı Nottingham Forest’a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELERİN HIZLANDIĞI BİLGİSİ

Transfer döneminin başında Sporting CP’ye gitmesi beklenen Jota Silva’nın, Portekiz kulübünün geri adım atmasının ardından alternatifler arayışına girdiği belirtiliyor. Türkiye ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifler arasında, düzenli olarak ilk 11’de oynamak istediği için Beşiktaş’ın teklifini daha sıcak buluyor. Jota Silva’nın Beşiktaş’a katılması için görüşmelerin kısa sürede tamamlanması ve futbolcunun İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Taraflar arasında prensip anlaşmasına çok yakın olunduğu ifade ediliyor.

Başarılı bir sezon geçirmesi halinde, Portekiz A Milli Takımı’nın gelecek adaylarından biri olması muhtemel olan Jota Silva, hızlı ve patlayıcı özellikleriyle dikkat çeken bir kanat oyuncusu konumunda. Çabuk yön değiştirme yeteneği, bire birde etkili olması ve gol sezgisi ile öne çıkıyor. Hem hücum hem de savunma noktasında çalışkan bir futbolcu profili sergiliyor.